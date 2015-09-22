IMAX中国IPO拟筹高至21.4亿港元 今天开始路演--销售文件

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月22日 - 据路透周二获得的销售文件显示，全球领先电影技术提供商--IMAX Corp(IMAX.N)的中国分支拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至21.39亿港元，今天开始路演。
文件显示，IMAX China Holding设定招股价区间为每股29.8-34.5港元，初步拟发售6,200万股股份，集资约18.5-21.4亿港元（2.38-2.76亿美元）。
IMAX中国现有股东--IMAX、华人文化产业投资基金旗下CMCCP和CME以及方源资本将出售其持股，合占IPO股数约七成。IMAX原本持有IMAX中国100%权益，2014年向华人文化产业投资基金和方源资本出售共20%的IMAX中国股份。
IMAX中国今天开始路演，预计于9月30日定价，10月8日在联交所挂牌上市，新股编号“1970.HK”。
以总票房收入计，中国和大中华是全球第二大及发展最快的主要电影市场。近年IMAX的影院数量迅速增长，截至今年6月底为止，于中国经营的IMAX影院221间，占大中华IMAX总数88%；未完成合约量中还有217个IMAX影院系统。
IMAX中国主要负责大中华区的IMAX影院和影片业务，五大客户分别为万达院线(002739.SZ)、IMAX Corporation、金逸影城、上海电影集团公司以及星汇控股。
于2012、13及14年度，该公司录得收入分别约4,664万美元、5,595万美元及7,822万美元；同期盈利1,287万美元、1,746万美元及2,278万美元。
而今年上半年的收入按年增长57%至4,391万美元，惟亏损6,795万美元，去年同期则为盈利554万美元。公司表示，若撇除可赎回C类股份相关可分离转换期权的公允价值调整等项目，上半年录得盈利1,830万美元。（完）
(记者 雷美珍； 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。