IMAX中国遭私募股东出售部分持股 早盘初段股价曾跌近7%

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业

路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。