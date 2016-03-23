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中国财经 | 2016年 3月 23日 星期三 10:08 BJT

IMAX中国遭私募股东出售部分持股 早盘初段股价曾跌近7%

路透香港3月23日 - 全球领先电影技术提供商IMAX(IMAX.N)的中国分支--IMAX China（IMAX中国）(1970.HK)周三称，其两名主要私募股东减持部分股份，该股早盘初段曾跌近7%。

IMAX中国在联交所一份声明中称，两名主要私募股东--华人文化产业投资基金（CMC）及方源资本已同意出售所持部分IMAX中国的股份，完成后剩余的股份锁定期延长三个月，由4月8日开始计算。

据信报引述销售文件，CMC与方源资本周二配售2,000万股IMAX中国的股份，配售价每股46.75-48港元，较同日收市价折让最多7.5%，套现最多9.6亿港元。

该股早盘初段一度跌6.8%，低探47.1港元；香港时间9:44，跌6.03%，报47.5港元。

IMAX中国于去年10月8日在香港上市，集资逾19亿港元，当中部分为CMC与方源资本出售旧股。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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