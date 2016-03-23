IMAX中国遭私募股东出售部分持股 早盘初段股价曾跌近7%

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透香港3月23日 - 全球领先电影技术提供商IMAX(IMAX.N)的中国分支--IMAX China（IMAX中国）(1970.HK)周三称，其两名主要私募股东减持部分股份，该股早盘初段曾跌近7%。
IMAX中国在联交所一份声明中称，两名主要私募股东--华人文化产业投资基金（CMC）及方源资本已同意出售所持部分IMAX中国的股份，完成后剩余的股份锁定期延长三个月，由4月8日开始计算。
据信报引述销售文件，CMC与方源资本周二配售2,000万股IMAX中国的股份，配售价每股46.75-48港元，较同日收市价折让最多7.5%，套现最多9.6亿港元。
该股早盘初段一度跌6.8%，低探47.1港元；香港时间9:44，跌6.03%，报47.5港元。
IMAX中国于去年10月8日在香港上市，集资逾19亿港元，当中部分为CMC与方源资本出售旧股。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。