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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 09:19 BJT

香港个股：华人文化和方源资本出售IMAX中国共计5.9%的股权投资

路透香港4月6日 - IMAX China（IMAX中国）周四称，两名领投的私募基金投资者华人文化产业投资基金和方源资本已向一家国际知名投行出售其所持IMAX中国共计5.9%的股权投资。

据公告，每股售价为39.72港元，较IMAX中国周三收市价41.8港元，折让5%。按IMAX中国于去年末已发行股份约3.57亿股计，本次出售股份数目约2,100万股，涉资8.3亿港元。

IMAX中国表示，相信这一交易将有助于增加流动性，并促进完成公司股票到市场的顺利过渡。

“华人文化将依然是本公司的重要合作伙伴并将继续担任IMAX中国电影基金和IMAX VR 基金的战略投资者。”公司并称。

IMAX中国为全球领先电影技术提供商IMAX的中国分支。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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