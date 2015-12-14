焦点：IMF告诫脱欧公投或对英国经济增长不利

路透伦敦12月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，英国脱离欧盟的公投结果是个未知数，这种不确定性或给英国经济带来不利影响，不过IMF也对英国摆脱全球金融危机表示赞赏。

近年来IMF成员与英国财政大臣奥斯本之间关系紧张，而与之形成鲜明对比的是，IMF总裁拉加德显得比较热情，在IMF推出关于英国经济的报告时站在了奥斯本一边。

“我们对于英国经济十分强劲的表现表示欢迎，这显然归功于当局坚持一贯的政策，这些政策成功地恢复了人们对英国经济的信心，”拉加德对记者表示。

奥斯本称，IMF的表扬有助于实现到2020年使英国庞大的预算赤字转为盈余的计划，而很多分析师称这样做不必要。

“这是我担任此职位五年来IMF对英国经济的最高评价，”奥斯本说。

去年英国经济增速超过了任何一个其他的富裕国家，2015年有望再拿第一，这帮助奥斯本及英国首相卡梅伦带领其所在的保守党在5月份的选举中取得决定性胜利。

但卡梅伦关于英国举行脱欧公投的承诺，已导致人们质疑英国与欧洲主要贸易及投资伙伴之间的关系。假如到时候苏格兰为了能留在欧盟而推动脱离英国，则有可能引起英国内部的分裂。

IMF将脱欧公投列为英国的软肋之一，英国的薄弱环节还包括规模惊人的经常账赤字、家庭债务和和房价高企。一旦利率最终开始上升，这些方面可能会成为问题。

**欧洲的不确定性**

拉加德表示，万一英国脱离欧盟， 其与欧洲的关系将会如何尚不清楚。IMF将在明年5月公布的2016年对英国的报告中发表对此问题的评估。

“多快能制定贸易协议？贸易伙伴们想重建或重新设定框架、让金融与贸易关系在此框架中落实的速度有多快？”拉加德在回应记者提问时说道。

“我们会努力集思广益，以期在下次公布报告时能有完整的评估。因为届时我们将更清楚如果有新框架的话，其中会有哪些替代方案，”她表示。

拉加德表示，她个人希望英国留在欧盟，但强调这并不代表IMF立场。

民调显示，英国民众支持与反对留在欧盟的人数各占一半。

IMF预估未来几年英国料将持续稳步增长，通胀率应会逐渐回升至英国央行的2%目标。

报告表示，英国央行目前应将利率维持于0.5%的纪录低位不变，直至通胀压力变得更加明显。报告也说，通胀率超过英国央行2%目标与低于2%目标的风险相比，前者较不令人担忧。

以英国央行为首的监管部门监管银行业时，应继续保持“审慎与介入”的态度，此外应给予央行管理小型房东的新权力--这些房东占英国抵押贷款总量的三分之一。(完)