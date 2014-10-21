分析：IBM想要在云时代脱胎换骨 恐怕并非易事

路透华盛顿10月20日 - 美国IBM(IBM.N)执行长Ginni Rometty最近被问及，对于公司转型有什么建议，她谈到的是“彻底改造”，绝不保护过去的业务。

但这些规则很难用到IBM身上，因为该公司许多老牌业务已经或关或卖，而那些可以推动未来成长的业务，譬如云计算和安全技术，则面临激烈的竞争。

周一稍早，IBM宣布公司业务在9月明显放缓，并放弃2015年营业利润目标。该公司还表示，将把亏损的半导体业务转让给晶片代工企业格罗方德(Globalfoundries)。

分析师和投资者认同，蓝色巨人(即IBM)应该追求再造重生，但其它老牌科技公司所尝试的一些举措，或许对IBM并不合适，譬如说分拆或剥离较弱的业务。IBM在2000年代初成功地将自己重塑成一家服务提供商。

“我预期IBM不会发生那么剧烈的变化，部分是因为他们在过去10年已经有条不紊地剥离了一些拖累盈利的业务部门，”位于加州的研究公司Pund-It首席分析师Charles King说。

Rometty将近三年前接任公司执行长一职，上任后加快了公司的业务分拆速度，将IBM低端的服务器(伺服器)业务出售给联想集团(0992.HK)，晶片生产业务则交给格罗方德。这些举措消除了两块拖累获利的业务，但其它问题依然存在。

它的存储与服务器硬件，以及企业软件业务正在下滑，并且在云计算领域面临亚马逊(AMZN.O)等企业日益激烈的竞争。

“他们处于IT支出食物链的错误一面。现在所有的成长都来自云计算领域，”FBR分析师Dan Ives说，他补充说，成熟企业转向云技术时最为艰难。

IBM成长较快的云计算、移动、企业分析、社会与安全业务对公司营收的贡献占到25%。

“并不是他们作出了很多错误选择”，S&P Capital IQ的Scott Kessler称。

“只是他们规模太大，在一条路上走了太久，以至于即使他们做了一些正确的投资或并购决议，在很多情况下显得微不足道，也来的太迟。”

分析师称，未来存储部门的重点将是拆分。

公司还被批评牺牲投资新技术进行回购。IBM今年前九个月花费135亿美元进行回购，比净利高一倍多。

图表：IMB长期营收和回购：link.reuters.com/dab33w

"公司一直用现金回购股票，以提高每股盈余，但这严重弱化资产负债表，而后者通常是公司真实实力的反映，"Kessler称。

第三季财报令人失望，也动摇投资者对执行长Rometty的耐心。Rometty在1981年加入IBM，最近在财富杂志的视频采访中提出一些建议，例如“千万不要以产品给自己定位”，以及“千万不要抱着过去不放”。

事实证明，这些理想在IBM实现起来很难。

“没有达到期望，财报让市场失望时，她的压力大增，不过她卖掉了微电子业务，给自己争取更多时间，”Enderle Group首席分析师Rob Enderle称。

“市场现在和十年前大不相同。她勉力调整适应移动和云业务大量增长的市场。”他称。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫；审校 张涛/田建华)

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