IMF将2013年德国经济增长预测下调一半

* IMF并下调2014年德国经济增长预测

* 投资仍然疲软

* IMF呼吁进行结构性改革，称财政整顿不宜过度

路透柏林6月3日 - 国际货币基金组织(IMF)周一将2013年德国经济增长预测下调一半，称该国经济受到欧元区不确定性的影响，但可望在下半年走强。

IMF在德国经济年度报告中称，由于经济仍然疲软，德国财政整顿应避免“过度”。该组织预计，由于企业投资仍然低迷，经济仅会微弱反弹。

“由于欧元区不确定性仍然很高，我们现预计2013年德国国内生产总值(GDP)仅增长0.3%左右，”IMF称。该组织4月时还预计德国经济今年增长0.6%。

德国经济部预计今年增长0.5%。

“预计接近年底时经济活动将逐步趋于活跃，前提是这种不确定性进一步切实降低，且...欧元区其他地区逐渐复苏，”IMF在一份声明中称。

德国经济调研小组的负责人Subir Lall称，IMF可能将2014年的增长预测亦从目前的1.5%下调，因今年增长较低。他称今年的低增长部分由于冬季寒冷。

民间消费使德国经济免于在第一季陷入衰退，并且料成为今年的亮点，因投资下降，且欧元区及其他地区经济低迷令德国的对外贸易放缓。

IMF称德国银行系统状况有所好转，但信贷增长仍然疲软，因欧元区前景不确定，监管仍不明确。

“进一步改革以提高服务业的生产率，这仍然至关重要，”IMF称。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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