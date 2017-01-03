2016年第三季全球外汇储备中美元占比降至两年最低--IMF

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿12月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第三季向IMF报告的外汇储备中，美元占比降至两年来最低水平。
报告给IMF的外汇储备中，美元占比在7-9月季度连续第三个季度下降。这反映出对全球经济的乐观程度上升，欧洲经济看来更加稳固。
2016年第三季的外储中美元占63.3%，为2014年第三季以来最低。第二季美元占比为63.8%。
欧元占比从前季的20.0%升至20.3%。日圆则从4.4%上升至4.5%。
特朗普11月8日当选美国总统以来美元大幅升值，令投资者预计美国通胀将加速。
IMF数据也显示，全球整体外汇储备从第二季的10.97万亿美元上升至11.01万亿美元。整体已分配储备也增加，从之前的7.50万亿美元上升至7.80万亿美元。
而未分配储备，也就是未向IMF报告的储备，则从第二季的3.47万亿美元降至3.21万亿美元。外汇市场普遍认为，中国的储备有部分被归类于未分配储备。
根据IMF，中国于2015年第二季开始报告部分外汇储备情况，并将在两三年内逐步转为全面报告。
周五的数据将是最后一份未把中国占全球储备份额单独列出的季报。IMF在2017年3月公布第四季报告时，中国外储的详细情况将首度揭晓。
澳元和加元最近才被纳入官方外储货币，两者的占比均约为2%。
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(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/张涛)
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