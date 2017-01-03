2016年第三季全球外汇储备中美元占比降至两年最低--IMF

2011年1月26日，资料图为美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透华盛顿12月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第三季向IMF报告的外汇储备中，美元占比降至两年来最低水平。

报告给IMF的外汇储备中，美元占比在7-9月季度连续第三个季度下降。这反映出对全球经济的乐观程度上升，欧洲经济看来更加稳固。

2016年第三季的外储中美元占63.3%，为2014年第三季以来最低。第二季美元占比为63.8%。

欧元占比从前季的20.0%升至20.3%。日圆则从4.4%上升至4.5%。

特朗普11月8日当选美国总统以来美元大幅升值，令投资者预计美国通胀将加速。

IMF数据也显示，全球整体外汇储备从第二季的10.97万亿美元上升至11.01万亿美元。整体已分配储备也增加，从之前的7.50万亿美元上升至7.80万亿美元。

而未分配储备，也就是未向IMF报告的储备，则从第二季的3.47万亿美元降至3.21万亿美元。外汇市场普遍认为，中国的储备有部分被归类于未分配储备。

根据IMF，中国于2015年第二季开始报告部分外汇储备情况，并将在两三年内逐步转为全面报告。

周五的数据将是最后一份未把中国占全球储备份额单独列出的季报。IMF在2017年3月公布第四季报告时，中国外储的详细情况将首度揭晓。

澳元和加元最近才被纳入官方外储货币，两者的占比均约为2%。

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