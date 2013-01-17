IMF向葡萄牙发放8.388亿欧元贷款 赞许该国减支努力

路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高级官员周三表示,葡萄牙的经济政策和改革努力"令人钦佩",但她也警告称鉴于还需要削减更多预算,该国短期前景不确定.

"当局需要继续努力让贸易部门更具竞争力,提高长期成长,并进一步加强财政整固,"IMF副总裁Nemat Shafik在一份声明中表示.

此前IMF批准向葡萄牙发放金额为8.388亿欧元的贷款,这笔贷款是IMF、欧盟和欧洲央行向葡萄牙提供的780亿欧元救助的一部分.

这些提供贷款的机构9月同意给葡萄牙更多时间来达成赤字目标.

这些机构还对葡萄牙实施严格减支和增税举措的努力表示赞赏.

Shafik表示,若经济形势进展一如预期,葡萄牙的预算目标"仍然合适."她表示需要就进一步削减预算进行公开辩论.

"财政结构方面取得了重大进展,但为了实现持久的财政整固,还需要继续采取强力实施举措,"Shafik补充道.(完)

(编译 杜明霞; 审校 张若琪)

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