IMF向葡萄牙发放8.388亿欧元贷款 赞许该国减支努力

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透华盛顿1月16日 - 国际货币基金组织(IMF)一名高级官员周三表示,葡萄牙的经济政策和改革努力"令人钦佩",但她也警告称鉴于还需要削减更多预算,该国短期前景不确定.
"当局需要继续努力让贸易部门更具竞争力,提高长期成长,并进一步加强财政整固,"IMF副总裁Nemat Shafik在一份声明中表示.
此前IMF批准向葡萄牙发放金额为8.388亿欧元的贷款,这笔贷款是IMF、欧盟和欧洲央行向葡萄牙提供的780亿欧元救助的一部分.
这些提供贷款的机构9月同意给葡萄牙更多时间来达成赤字目标.
这些机构还对葡萄牙实施严格减支和增税举措的努力表示赞赏.
Shafik表示,若经济形势进展一如预期,葡萄牙的预算目标"仍然合适."她表示需要就进一步削减预算进行公开辩论.
"财政结构方面取得了重大进展,但为了实现持久的财政整固,还需要继续采取强力实施举措,"Shafik补充道.(完)
(编译 杜明霞; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。