IMF工作论文建议强化“安倍经济学” 以应对通缩

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京9月5日 - 国际货币基金组织(IMF)工作人员在周一发表的论文中称，日本应当将薪资通胀目标设定在3%左右，以努力结束薪资低增长情况，诱导物价按照央行的通胀目标上涨。
该工作论文还呼吁日本央行采用通胀预期目标框架。在该框架中，当通胀预期偏离2%目标时，货币政策做出应对。
上述建议由几位作者提出，是他们拟议中的旨在强化“安倍经济学”政策的一揽子政策的一部分。“安倍经济学”政策是日本首相安倍晋三在2012年12月掌权后采用的复苏政策。
IMF称，其工作人员的论文旨在鼓励进行辩论，不一定代表该组织的官方观点。
该工作论文建议，对于日本而言，拟议中的一揽子政策的“新箭头”是“结束低薪资增长，并通过推动成本压力诱导通胀的政策”。
该论文还称，在新的收入政策下，政府将宣布薪资通胀指引，企业届时需遵守该指引，否则就要公开解释不能遵守的原因。
该论文指出，日本央行的通胀预测将成为理想的中期货币政策目标，以协助该行在金融市场建立可信度，并且更好地把长期通胀预期锚定在其2%的目标。
“管理货币政策时需要继续保留灵活性，并保留所有宽松选项，以便对经济中的需求状况做出反应，”该工作论文称。(完)
(编译 侯雪苹; 审校 李春喜)
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