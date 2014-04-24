IMF称撒哈拉以南非洲面临资本外流风险

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 随着发达经济体收紧政策，撒哈拉以南非洲存在资本外流风险
* IMF预计该地区今年增长5.5%
* 该地区需要确保增强经济增长的包容性
路透内罗毕4月24日 -国际货币基金组织(IMF)周四表示，在撒哈拉以南非洲，基础设施和自然资源方面的投资将继续支撑经济活动，虽然全球金融状况收紧引发的资本外流也对增长构成了威胁。
IMF还称，大多数国家的通胀仍将处于可控水平。
“对于大体正面的基准预期，主要下档风险在于，新兴市场增长突然放缓的情势可能远超乎目前的预想，”IMF在最新的地区经济展望中表示。
“随着发达经济体收紧货币政策，前沿市场经济体也将面临融资成本增加和资本反向流动的风险上升，”IMF称。
IMF预计，撒哈拉以南非洲地区今年经济料增长5.5%，高于去年的增长4.9%。
IMF称，作为全球最贫穷的大陆，非洲需要确保增强经济增长的包容性。IMF还举例说，虽然莫桑比克的经济增速与越南相同，但贫困率下降速度却慢得多。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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