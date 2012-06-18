IMF就动用4,300亿美元额外资金的条件达成一致

路透华盛顿6月15日电---国际货币基金组织(IMF)周五同意,只有在现有资金用完後,才会动用成员国承诺提供的4,300亿美元额外资源来抗击全球经济危机.

12个国家和欧元区在4月份承诺提供逾4,300亿美元,将IMF的贷款能力提高近一倍,以确保全球金融稳定和经济复苏.

IMF执行董事会表示,可供IMF使用的资金将采取双边贷款或债券购买协议的形式.这些贷款可作为IMF国际储备的一部分,偿还将附带利息.

"他们设想,只有在使用完大部分现有份额和新借款协议(NAB)资源後,IMF才会动用新协议资金,"IMF在新闻稿中表示.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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