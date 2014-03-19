IMF在发放大笔救助前对借债国经济评估过于乐观--独立审计机构

路透华盛顿华盛顿3月18日 -国际货币基金组织(IMF)下属的独立评估办公室周二表示，IMF对于那些需要大额贷款的国家给出了过分乐观的经济成长预估。

偏向乐观的预估，或会让IMF向希腊和乌克兰等国发放数十亿美元计的贷款，但同时该机构仍要遵循严格的债务可持续性评判标准，或债务占国内生产总值(GDP)比率的目标。

不过，当IMF返回借债国开展首次项目检视的时候，其立场发生了偏倚甚至消退。项目检视通常在IMF第一次批准发放救助金后三到六个月进行。

”GDP成长和通胀率短期预估...在曝光程度较高的例子上偏向乐观。这些例子的特征，是都通过特殊途径取得了IMF的资源。”独立评估办公室在一份报告中表示。该办公室负责分析2002到2011年的IMF经济预估。

通过所谓的特殊途径项目，IMF修改了规则，让某一国家一年的借款额度可以达到原先的一倍多。报告发现，当时属于这种情况的贷款占到总贷款量的逾85%。

办公室还发现，在地区或全球经济衰退期间，抑或是个别国家发生危机期间，IMF作出的经济成长预测偏高，通胀预估则偏低。不过，民间部门也犯了同样的错误。

但是在其他方面，报告认为IMF的预估整体上并不存在偏向性，政府官员认可其作出的推断。

审计师建议IMF在预测方面吸取经验，同时应尽量更加透明，让外界知晓其计算方式。

在报告所附的声明中，IMF总裁拉加德和其他官员认同大部分建议。(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

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