IMF或在周四宣布援助乌克兰协议--消息

路透基辅3月26日 -国际货币基金组织(IMF)周三与乌克兰政府官员结束谈判，可能将在周四宣布援助乌克兰的协议，帮助该国填补政府预算缺口，并推动经济走上增长轨道。

知情人士称，“谈判已经结束。”乌克兰央行周三晚宣布将在周四1130GMT与IMF代表团团长召开新闻发布会。

若从IMF获得援助，则将提振乌克兰经济，并为乌克兰从美国、欧盟、日本和其他国家获得数以十亿计美元援助铺路。自爆发持续数月的反政府抗议活动及俄罗斯吞并克里米亚以来，乌克兰一直处于动荡之中。

乌克兰新领导人宣布将从5月1日开始把国内天然气价格大幅上调50%，以获得IMF援助，这进一步表明双方接近达成援助协议。

IMF长期以来一直敦促乌克兰削减能源津贴，称这部分津贴相当于乌克兰2012年国内生产总值(GDP)的7.5%。该组织还一直敦促乌克兰采用浮动汇率。

乌克兰新领导人曾誓言达成IMF所有的要求。

乌克兰表示，为支应支出及避免债务违约，该国需钱孔急。该国财长曾预测今年经济将衰退3%，因连年管理不当且近期政局动荡所致。

金融时报引述参与会谈官员的谈话指称，IMF最快将在周四宣布规模约150亿美元的援助方案。乌克兰债券价格闻讯即小升，而债务违约担保成本则降至一个月最低位。

IMF曾考虑迅速注资10亿美元。然而，该报指称，IMF目前希望就规模更大且更具持续性的方案达成协议。

乌克兰财长Olexander Shlapak周二表示，该国正就金额在150-200亿美元间的方案进行协商。

一旦IMF官员就援助方案的参考指标达成协议，其理事会仍需签署这项方案。乌克兰领导人曾表明，希望在4月份取得IMF的首批款项。

在金融时报报导发出后，乌克兰五年期信用违约互换(CDS)进一步跌落1,000关卡。而该国债券价格则略微上扬。 (完)

(编译 许娜/龚芳; 审校 孙茉莉)

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