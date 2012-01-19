IMF拟新筹6,000亿美元资金用於纾困

* IMF需要筹集6,000亿美元资金用於发放新贷款--消息

* 受到欧债危机影响的国家需要贷款

* G20将讨论此事,但许多国家要求欧洲采取进一步举措

路透华盛顿/墨西哥城1月18日电---国际金融界消息人士周三表示,国际货币基金组织(IMF)正在寻求筹集6,000亿美元新资金,用於帮助受欧元区债务危机冲击的国家,但一些国家坚称欧洲必须首先采取更多行动来支撑其受困成员国.

20国集团(G20)官员周四和周五将在墨西哥城举行的会议上讨论增加IMF资源一事,为墨西哥2012年担任G20主席国以来首次.

IMF表示,将需要5,000亿美元用於向有需要的成员国放贷.IMF董事会周二就此事召开会议,一位出席该会议的消息人士告诉路透,IMF还需要1,000亿美元作为"缓冲资金".

该消息人士补充道,IMF估计若全球经济情况大幅恶化,未来两年全球将有1万亿美元的融资缺口.

外汇市场上,该份IMF计划增强放贷能力的报告一度推高欧元.

欧元区国家已承诺要向IMF额外注资1,500亿欧元,这已包括在总的预估之中.在墨西哥召开会议的20国集团代表表示,一些国家仍反对增加资金.

"很多国家希望欧洲能首先采取更加严苛和明晰的措施,目前而言就是要增强其稳定基金,"与会的巴西官员官员说道.

加拿大央行总裁卡尼称,目前还不清楚欧洲政府是否已为了确保未来几年保能以稳定利率筹资,而采取了一切的必要措施.

另一消息人士称,同加拿大一样,美国、日本和韩国亦敦促在解决这场危机中欧洲要身先士卒.欧洲国家则认为他们已是尽其所能,目前希望能得到IMF更多资金援助.

"如果透过这次并行讨论,欧洲方面可以达成额外举措,而之後又就G20中非欧洲国家承诺对IMF挹注额外资源达成一致,我认为这将是很不错的结果,"消息人士表示.

IMF目前的放款能力约为3,800亿美元,预估中期内的需求可能约为1兆(万亿)美元.

"内部人士对未来几年全球潜在融资需求的预估约为1兆美元,IMF目标是最多筹集到5,000亿美元的额外放款资源.这当中包括近期欧洲承诺要贡献的约2,000亿美元.

"在目前初步阶段,我们正在探寻各种融资选项,且在必要谘询前不会做出进一步的评论,"他并称.

中国和巴西等新兴市场国家已表示,他们愿意对IMF贡献新的资源,以换取更大的投票权.这些新兴强权最近几次再三重申,他们在IMF的权力应该要提高,以反映其在全球经济与日俱增的影响力.

要从美国等先进国家拿到更多的资源,就算不是不可能,也会很困难.在美国预算紧俏的情况下,一些美国共和党议员已扬言,如果IMF把资金用来救助更多欧元区国家,将撤回挹注给IMF的1,000亿美元资金.

由於美国总统奥巴马今年将寻求连任,白宫方面不太可能希望淌这混水.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示,其将与IMF理事会开会评估IMF是否需要额外资金来有效应对欧债危机.她表示,IMF管理层将研究增加基金火力的选项.

IMF并警告在1月24日更新其预测时将会调降2012年的成长预估.全球经济成长走疲的前景,令人担心会有更多的国家将需仰赖IMF相救,尤其是如果资本市场完全冻结.

世界银行在周二稍税公布的年度成长展望中表示,欧洲似乎已陷入衰退,发展中国家应该要准备好其经济放款,尤其是巴西和印度,以及放缓程度较轻的俄罗斯、南非和土耳其.

标准普尔上周调降了包括法国在内的九个欧元区国家的评等,希腊债务协商的不确定性使其有违约之虞,IMF理事会已敦促欧元区领导人采取行动来抑制危机.

理事会已要求采取可以解决欧洲危机的政策,并呼吁欧洲决策者确定有足够的资金可以有效处理欧元区的债务问题.(完)