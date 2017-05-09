IMF警告亚洲要提早应对人口迅速老龄化问题

路透东京5月9日 - 国际货币基金组织(IMF)呼吁亚洲经济体记取日本经验，提前应对人口迅速老龄化的问题，警告称部分地区可能“未富先老”。

IMF在周二公布的亚洲经济展望报告中称，亚洲在过去几十年享受了极大的人口红利，但老龄人口增加势将给经济增长带来人口“负担”。

“适应老龄化对于亚洲尤其具有挑战，因很多迅速老龄化的地区人均收入相对较低，”报告称。“一些亚洲国家还未实现富裕就已经开始老龄化。”

报告称，预计2050年时人口增长率将降至零，劳动年龄人口比例现处于峰值，未来几十年将会下降。

IMF表示，年龄在65岁或以上的人口比例将快速上升，到2050年将达到目前水准的近2.5倍。

这意味着，人口结构问题将可能让未来30年全球经济的年增速减少0.1个百分点。

日本面临的挑战尤其严重，该国面临着老龄化和人口萎缩两个问题。IMF称，日本的劳动人口在过去20年萎缩超过7%。

报告指出，靠养老金生活的人口比重较高，可能是日本过度储蓄和投资偏低的原因，而高储蓄和低投资又施压经济增长，并且是通胀一直低于日本央行2%目标的部分原因。

“日本的经验凸显出，人口结构不利因素可能对经济增长、通胀以及货币政策的有效性造成很大的负面影响，”报告称。

IMF呼吁亚洲国家从日本汲取教训，提早应对不利的人口结构，例如通过推出可信的财政整顿计划、提高女性及年长劳动人口的就业参与率，以及完善社会保障。(完)