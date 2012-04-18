IMF预计亚洲经济软着陆 担心中国经常帐盈余

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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路透华盛顿4月17日电（记者 Paul Eckert）---国际货币基金组织（IMF）周二称，中国和其他亚洲新兴经济体因外需疲弱，2012-13年经济增长将放缓，但中国强劲内需以及其他亚洲国家政策放宽措施，有助於这些经济体实现软着陆。
IMF《世界经济展望报告》预计，中国经济今年GDP将增长8.2%，明年加速至8.8%，预测值与1月时报告相仿。
印度经济今明两年预计分别增长6.9%和7.3%，低於1月时预测值，因需求疲弱且利率上升。
报告称，去年亚洲新兴经济体受欧元区危机连累，对欧洲出口下降，且因欧洲的银行被迫削减支出，与欧洲相关的贸易信贷和项目融资受影响。
IMF称，若欧元区危机升级，可能将亚洲新兴经济体经济增长率拖低1.25个百分点。IMF并警告称，中东紧张局势可能推高油价。
因此，IMF预计整体亚洲新兴经济体今年增长7.3%，明年则料增7.9%。
报告称：“外部前景堪忧，因此该地区必须重新平衡经济增长，加强内需。”
“如果有必要推出又一轮财政刺激，许多亚洲经济体可以加快推进社会保障规划，并加大基础设施投资。”
中国借助大力投资和民间消费，经受住了欧元区危机的考验，但IMF认为，中国资产负债状况可能受地产业和出口业放缓拖累。
报告称：“若遭受重大外部冲击，这些风险可能突显，导致投资以及中国经济活动下滑，这会影响到其贸易夥伴。”
IMF指出，中国经常帐盈余相对GDP比率，从2008年时的10.1%下滑至去年底时的2.8%，令人印象深刻，但并非意味着中国经济增长向内需驱动的方向转变。
IMF在另一报告中表示：“这种调整，主要是由於投资规模非常大，国际环境疲弱，且大宗商品的价格涨幅超过了中国制成品的价格涨幅。”
IMF预计今年中国经常帐盈余相当於GDP的2.3%，明年料为2.6%。该机构指出，鉴於中国经济增长的速度，就算是这样水平的经常帐盈余也“远远不容忽视”。
报告指出，除非中国刺激消费，否则中国削减对外盈余的同时，只能是投资与消费之间的内部失衡加深，这不利於中国经济稳定，也会影响到全球宏观经济和金融稳定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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