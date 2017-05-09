IMF称亚洲面临保护主义升温带来的风险

路透新加坡5月9日 - 国际货币基金组织(IMF)称，如果全球金融环境突然收紧，或保护主义贸易政策升温，亚洲经济前景面临“极大”不确定性和下行增长风险。

IMF在4月上调2017年亚太地区增长预测，从10月预测的5.4%上调至5.5%，称亚太大部分地区的宽松货币和财政政策将支撑内需。

“然而近期前景笼罩极大不确定性，总的来说，风险仍偏下档，”IMF在周二公布的亚太地区经济展望报告中称。

IMF在4月维持对该地区2018年的增长预测在5.4%。该地区2016年经济增长5.3%。

该报告公布之际，亚洲地区决策者正在努力因应美国总统特朗普当政之下贸易保护主义风险升温的挑战，以及随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快升息步伐，融资成本可能上升。

IMF称，全球金融状况持续收紧可能导致资本流动出现起伏，而且如果中国向消费导向经济转型的过程不如预期顺利，亚洲地区可能受到较大影响。

“主要贸易伙伴可能转向贸易保护主义，对亚洲地区构成重大风险。亚洲尤其易受到全球贸易下滑的影响，因为该地区贸易开放比例高，对全球供应链的参与程度很大，”IMF称。

IMF表示，汇率弹性仍将是应对全球金融状况突然收紧或贸易保护主义升温的“主要减震器”。

然而IMF补充称，在某些情况下，或许需要采取“审慎的”外汇干预，比如在市场状况无序、或是汇率急剧波动危及金融和企业稳定时。

IMF强调，外汇干预不应被用来抑制反映包括全球贸易环境在内的基本面变化的汇率波动，也不应作为宏观经济政策调整的替代品。

IMF称，人口老龄化、以及全球金融危机爆发以来生产率增长放缓，对该地区经济增长构成中期不利因素。IMF还补充称，亚洲部分地区面临“还没变富，人口就变老”的风险。

“适应人口老龄化对亚洲而言可能尤其具有挑战性，因为亚洲许多地区人均收入相对较低的人口在快速变老，”IMF表示。

IMF称，如果经济增长进一步趋疲，一些国家的央行，比如马来西亚和泰国央行，或许有空间降息，前提条件是外部稳定没有被破坏；而印度、印尼和越南等其他国家则应当准备在通胀压力增强时升息。(完)