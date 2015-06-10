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国际财经 | 2015年 6月 10日 星期三 11:05 BJT

IMF高官号召亚洲采取有利于经济增长的财政政策

路透东京6月10日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示，在面对可能给经济带来压力的人口变化时，亚洲决策者需要进一步强调“利于经济增长”的财政政策，以维持增长动能。

古泽满宏周三在一个财政政策论坛上称，人口老龄化以及出生率下降使得亚洲国家的劳动力萎缩，而这将导致经济增长放缓。

“面对着上述人口变化，稳健的财政管理变得更具挑战性，因为面向老龄化人口的支出增加以及税基萎缩将损及财政稳定，”他说。

古泽满宏表示，金融危机过后全球经济增长仍温和，一些发达经济体的中期前景不那么乐观，新兴市场国家尤其如此。

日本副财相Ichiro Miyashita在同一论坛发言时称，日本“肯定”会按照计划在2017年4月将消费税税率自8%上调至10%。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 王丽鑫/张荻)

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