亚洲国家拥有应对欧债危机的政策空间--IMF

路透华盛顿1月5日电---国际货币基金组织(IMF)周四称,亚洲出口依赖型的经济体恐将受到欧洲经济放缓的冲击,但亚洲国家有充分空间采取强力的应对措施,包括放宽货币政策与推迟财政整顿.

IMF分析师的博客文章指出,部分国家已经开始放宽政策.

"亚洲国家仍有足够的政策空间,虽然在一些国家,空间相比全球金融危机刚爆发时有所缩窄."他们表示.

"若外部需求骤减,财政政策整顿可适当延後,尤其是那些债务水平较低而有余地采取措施的国家."

亚洲经济体对贸易的依赖使其面临着欧债危机的影响.欧元区经济预计将在今年上半年滑入温和衰退.

外需疲软已导致亚洲经济成长步伐放慢,不过政策紧缩也是一个原因,特别是在中国和印度.

IMF分析师亦提到近期一些地区金融市场存在的压力,他们的说法暗示危机扩散的金融渠道也对亚洲构成风险.

他们指出,除了传统措施,亚洲国家可能需要有流动性担保,以维持关键的信贷流动.

"可以设计一些项目来方便贸易信贷和向中小企业放贷,"分析师称.

"央行互换协议和地区储备资金池安排可以进一步强化和活化,以应对某些货币的短缺问题."

他们说,在危机中亚洲可动用外汇储备来疏解对经济活动的影响.(完)

--编译 隋芬/吴云凌;审校 杜明霞

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