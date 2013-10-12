专访：IMF官员看好中日经济改革

数据观测：3月中国出口重回正增长但进口增速放缓 贸易顺差保持相对低位
指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
路透华盛顿10月11日（记者 Paul Eckert） - 国际货币基金组织（IMF）亚太区负责人辛格（Anoop Singh）对中国和日本即将公布的改革蓝图表示赞许，欢迎这两大经济体变革。
辛格周五称，虽然日本要到本月晚些时候才会公布结构性改革方案，而中国要到11月才会公布改革计划，但他对中日两国将致力于推动重大变革寄望甚殷。
辛格接受路透采访时说，带有日本首相安倍晋三烙印的“安倍经济学”已对日本和该地区产生了正面效应。“安倍经济学”分三个部分，其中的头两个部分--灵活的财政政策和积极的货币政策已奏效。
辛格说：“已经放出的箭成绩斐然。”而“第三支箭”则是指就业、 农业和服务市场的结构性改革。
他说：“任何国家要推动结构性改革都无法一蹴而就。必须达成共识，达成共识需要时间，但毫无疑问安倍已树立了这个目标。”
辛格之前在新闻发布会上说，“安倍经济学”使得日本成了亚洲的一个“亮点”，帮助该国经济脱离20年来的通缩。
中国将在11月的中共十八届三中全会公布改革计划。辛格称，中国政府已经表明将致力于改变经济模式。
他表示：“（中国）政府已认可以经济增长减速，换取经济更可持续、更优质的增长。”
年初以来中国官员的言论表明上海自贸区是改革的重要步骤之一，在上海自贸区将采取对投资者、以及在金融和服务业领域更开明的政策。
辛格提到上海自贸区试点时说：“中国总是喜欢采取这样的方式。先在局部进行试点，观其发展，而后再推广。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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