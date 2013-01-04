IMF经济学家称削减预算对经济增长的破坏作用或在减退

路透华盛顿1月3日 - 国际货币基金组织(IMF)周四公布的研究报告称,发达经济体的节支举措目前可能不会像金融危机最严重时期那样危害增长.不过政府对于大幅削减预算仍应谨慎对待.

IMF在10月时遭到外界的严厉批评.当时IMF承认,在全球经济危机时期其所提议的节支措施,代价比预期更大,造成的经济损失规模是预估的三倍.

在IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)及同僚Daniel Leig随后发布的报告当中,虽维持其初步结论,但称随着经济体开始复苏,这些举措带来的最恶劣影响或正在减退.

10月的报告激起外界对欧洲重债经济体大幅削减预算的批评,并敦促IMF软化对于欧元区债务危机采取节支措施的建议立场.

IMF表示,目前其认为强迫希腊和其他重债国家过快削减赤字,可能会适得其反.

布兰查德和Leight在周四的报告中表示,他们的研究涵盖2009-10年金融危机最严重时期的大部分发达经济体.虽然他们的观点不代表IMF,但布兰查德作为首席经济学家在IMF经济思路的形成方面起着重要作用.

报告写道,"预估低估了财政乘数,即政府减支或增税对经济活动带来的短期效应."

报告还发现,赤字每减少1美元,经济增长可能缩水多达1.70美元.分析师原先估计,政府削减1美元仅可能使经济增长缩水0.5美元.

不过他们的研究发现,在过去的两年,政府减支对经济增长造成的负面影响或许已经缩小,因经济改善,人们和企业能借出更多资金,这让政府支出的重要性降低.

"实际乘数下降...或能反映企业和家庭面临的信贷紧缩状况缓解,相较2009-10年,很多经济体的疲态减弱."报告称.

布兰查德和Leigh表示,政府支出对经济的影响可能因国家和经济状况的不同而有所不同.他们提醒政府不一定要延迟节支举措,但应该考虑其对经济增长带来的负面影响.(完)

(编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

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