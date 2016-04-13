IMF称金融稳定风险上升 敦促清理银行资产负债表

路透华盛顿4月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告，全球金融市场经历了年初的动荡之后已经归于平静，但在经济成长放缓、大宗商品价格低迷以及中国经济令人担忧之际，需要采取更多行动以确保全球金融稳定性。

IMF在其最新的全球金融稳定报告中表示，自从去年10月发布上一份报告以来，金融系统风险已经上升，如果不采取行动清理银行资产负债表--尤其是在中国和欧洲，市场动荡容易再度出现并加剧。

“如果经济成长与通胀前景进一步下调，丧失信心的风险就会升高。在这种情况下，金融动荡复发就可能与资产负债表弱点相互作用，”IMF在报告中表示。

“风险溢价可能上升，金融环境可能收紧，形成经济成长疲弱、通胀偏低和债务负担增大之间的恶性循环，”IMF表示。

对中国经济成长减速以及经济转型的担忧帮助引发了最近这波金融动荡，IMF称，中国处境艰难的国有企业在拖累银行资产负债表。该报告估计，中国银行业对企业贷款存在潜在风险，有可能转变成潜在银行亏损，规模相当于中国国内生产总值(GDP)的7%左右。

“规模似乎很大，但鉴于中国的银行和政策缓冲以及经济持续增长，这一问题可控，”IMF金融顾问兼货币与资本市场部主任比尼亚尔斯(Jose Vinals)表示。

IMF周二公布悲观的全球经济展望，并在一年内第四次调降经济成长预估。

各国财经首脑本周将齐聚华盛顿，参加IMF、世界银行和20国集团(G20)财长和央行总裁春季会议。正式会议将于周五开始并持续至周日。

**负利率对于经济成长很关键**

IMF金融稳定报告指出，负利率政策，以及购买债券行动，对于提振经济成长“很关键”。这与德国财政部长朔伊布勒的看法截然不同。朔伊布勒批评欧洲央行(ECB)的负利率政策给德国银行业者及储户带来问题。

报告称，尽管这些行动降低了银行的利润率，但银行最终将会受益，因为经济成长会增强，而且银行能够降低非存款融资成本。

但是，如果发生IMF预测的最糟糕的市场动荡情形，其模型显示潜在的全球产出增长率可能在未来五年下降3.7个百分点--实际上相当于失去目前近一年的经济增长。

反之，IMF认为，如果采取行动降低流动性风险、清理上次发达经济体金融危机遗留的不良贷款问题、降低新兴市场银行脆弱性，则可能使得年度基准预期成长到2018年提高1.7个百分点--大约相当于今年预估经济增长率的一半。

报告还提出银行业整合问题，尤其是在欧洲。报告认为，金融危机之后业务模式不再可行的那些银行，大约15%的银行资产是在发达经济体。(完)