IMF称银行业需要改革 但恐对经济复苏构成风险

路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，全球银行业亟需整顿，然而这么做可能让压抑贷款活动，从而打击经济复苏。

IMF指出，为了提升获利，银行业者需要提高特定业务的收费，并撤出其他业务，投资那些能够赚更多的领域。

“过渡至新业务模式的期间...可能会对经济复苏构成阻力，”IMF在半年一度的全球金融稳定报告中指出。

在2007-2009年毁灭性的金融危机过后，全球各地监管机构已经强迫银行提高股本，以作为填补损失的缓冲，同时要求银行撤出那些风险极高的投资及贷款。

但银行业在寻找新获利模式的进展缓慢，而根据IMF估算，目前资产规模占整体约80%的大型银行，其股东权益报酬率(ROE)仍低于股东的要求。

IMF称改革并非易事，其并呼吁关闭那些身陷困境的银行。

“这将有助于缓解供应过剩背景下的竞争压力，并让存续银行能够建立并维持资本缓冲，同时应付信贷需求，”IMF提到。

IMF模型显示，从资产来看，超过300家的银行中，有20%需要将整体贷款的利率上调超过50个基点，IMF称这样的调整幅度不切实际。

需要做出最大幅度调整的地区为部分欧元区国家、英国及日本。欧元区许多银行调整的步调缓慢，而欧洲央行即将进行的金融体质测试为他们提供了清理财务的“黄金机会”。

IMF称，银行业者也应该停止为了吸引客户而低价、甚至亏本销售产品，同时应试图向客户推销其他产品。监管机构则应鼓励银行业者采用更为透明的定价模式。

报告中同时显示银行开始撤出部分业务的状况，不过指有英国苏格兰皇家银行(RBS.L)以及瑞士瑞银集团UBSN.VX做到完全退出一项业务。

IMF提到，固定收益业务，也就是银行业者替客户交易股票以外产品的业务，出现最大的出走潮，包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)以及巴克莱(BARC.L)等都选择性地收缩该业务。

这项业务面临压力，是因为危机之后实施了一些重大的监管改革。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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