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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 00:16 BJT

标题新闻：IMF总裁拉加德称大银行限制风险敞口可能给小型经济体金融体系带来“系统性”破坏

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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