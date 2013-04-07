博鳌论坛：日本央行政策对全球增长有利--IMF总裁拉加德

路透博鳌4月7日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对日本本周采取的空前宽松货币政策表示赞许，称该政策支撑了全球经济。她认为经济状况比一年前有所好转。

拉加德周日指出，日本央行高达1.4万亿(兆)美元的刺激计划将有助于增强发达经济体的实力，称美国等国家的经济增长正在加速。

但她也警告称，决策者不应认为仅凭超宽松的货币政策就能肩负起振兴经济的重任，因为经济可能由于不健康的民间和公共财政状况而受到抑制。她并未特别指明是针对日本。

“包括非常规举措在内的货币政策已帮助提振了发达经济体，进而支撑了全球经济增长，”拉加德在中国博鳌论坛上指出。

“日本央行刚刚宣布的改革举措是向着这个方向又迈出的令人振奋的一步，”她说，“然而，货币政策在继续有效地承担这一任务方面有其局限性。”