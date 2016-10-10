专访：IMF高官称乐见日本央行政策调整 希望放出更多支“箭”

2016年10月8日，华盛顿，国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在IMF和世行年度会议期间参加一场专题讨论。 REUTERS/Yuri Gripas - RTSRECJ

路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿表示乐见日本央行采用新的政策框架，认为这可以提高其公信力。但他呼吁日本采取更有力的财政与结构性政策，以刺激脆弱的经济复苏。

利普顿还对认为货币政策在刺激全球经济方面已接近能力极限的看法不以为然，强调央行必须对新想法持开放心态以帮助刺激经济成长。

“央行必须根据所面对的现实，随时准备采取任何能够采取的行动，”利普顿周六对路透表示，“日本央行就是采取创造性策略的榜样。”

在实施数年大规模资产购买措施未能让经济摆脱停滞之后，日本央行上月把政策目标从印钞速度转向利率。

有关央行货币政策恐怕已接近极限的问题，是本周20国集团(G20)财经领导人会议及国际货币基金组织(IMF)会议讨论的议题之一。

日本央行越来越激进的货币政策试验正受到全球其他央行的密切关注，其他国家也正在苦于提振经济增长。

在新的“收益率曲线控制”框架下，日本央行承诺将10年期公债收益率保持在零水平附近。该央行还维持对金融机构存放在央行的部分超额准备金收取0.1%的利率不变。

利普顿称IMF目前相信，日本央行的收益率曲线控制“不仅可行，而且是个好主意。”

“日本央行加大努力刺激经济，我认为这很好，”他说。“他们采取的举措将使他们在行动上更具灵活性，并提升了他们的公信力，”他说。“这是走向正确方向的一步。”

但利普顿表示，日本必须“有力地”射出“安倍经济学”刺激政策的另两支箭--有弹性的财政政策和结构性改革--以实现可持续且平衡的经济增长。

“我们不能期待只靠货币政策就能创造出最好的结果。”他说。“结合三支箭，并更强力侧重于提高收入，将可减轻央行压力。”

鉴于各国益发不得不展开全力财政和货币政策，以与低增长奋战，利普顿警告称，各国央行和政府必须确保他们是互相配合--而非依赖对方--来扶持经济。

“我们支持央行的独立性，但也支持合作。”他是指央行制定货币政策时必须独立，不受政府的介入干扰。

“央行和政府应能通过对话，让政策更好地结合。”(完)