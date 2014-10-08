IMF下修巴西2015年经济成长率预估 敦促进行改革

路透巴西利亚10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，随着大选的不确定性消散，明年巴西经济可能温和复苏，但仍将落后同一区域的墨西哥，后者进行一系列经济改革，成长料将加速。

IMF将拉美最大经济体巴西的2015年成长率预估下修0.6个百分点，至1.4%，因投资放缓、就业市场温吞以及信贷增长。IMF在“全球经济展望”报告中也将巴西今年的经济成长率从7月预估的1.3%下修至仅有0.3%。

IMF警告拉美各国要开始改革以提升竞争力、消除供应瓶颈，避免连年成长缓慢。短期内，拉丁美洲的经济可能进一步受到中国投资放缓以及美国升息的损害。

“如果不进行这样的改革，相对于过去10年所形成的较高预期，增长状况很可能继续令人失望，”IMF报告表示，该报告也预估今年拉丁美洲平均成长率为1.3%，为2009年全球金融危机以来最低。

IMF以墨西哥为例，指出该国未来几年可能因结构改革获益。墨西哥总统Enrique Pena Nieto已经成功透过立法手段，开放该国的电信与能源行业。

IMF表示，墨西哥2014年的成长率可能为2.4%，2015年达到3.5%，较7月公布的前次预估几无变动。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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