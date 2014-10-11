巴西财长批评IMF所做经济增长预测自相矛盾

欧盟告诫英国不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
路透华盛顿10月10日 - 巴西财长吉多·曼特加(Guido Mantega)周五表示，IMF应在做经济增长预测时更加谨慎，称IMF对巴西经济增长的评估“自相矛盾”。
IMF公布的2015年经济增长预测中将巴西的经济增长率降低了0.6个百分点至1.4%。现在距巴西总统选举第二轮投票仅有数周时间，IMF的经济增长预测凸显巴西黯淡的经济前景。
曼特加在准备周六向IMF指导委员会发表的声明中称：“IMF近期对巴西的经济预测自相矛盾”。
“IMF的一些文件将（巴西经济增长）放缓归因于内部因素，”他称。“此评估与该组织近期发布的另一些文件相矛盾......后者认为外部因素占巴西经济增长下降的60%。”
曼特加称：“或许IMF在公布预测之前应该更加仔细地考虑对各国经济的评估。”（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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