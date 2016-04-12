巴西政治危机恶化将拖累拉美地区经济增长--IMF

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴西利亚4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，巴西政局动荡引发长时间的经济衰退，将拖累未来两年拉美地区的经济增长。大宗商品价格下滑本已令该地区经济步履维艰。
IMF在世界经济展望报告中，将2016年拉美地区经济预估从下滑0.3%修正为下滑0.5%。这将是该地区连续第二年出现经济萎缩，而且在所有地区中表现最差，包括缓慢复苏的欧元区。
尽管IMF预期拉美的多数经济体将在2017年回暖，但经济增长仍将缓慢，因为巴西或将遭受一个多世纪以来最严重经济衰退的冲击。
IMF预计拉美地区经济将在2017年增长1.5%。
巴西愈演愈烈的政治危机可能导致该国左翼总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在未来几周内下台。这场危机导致投资与消费支出锐减，令巴西进一步陷入混乱。就在几年前，巴西还是新兴经济体成功的典范。
“国内不确定性继续遏制(巴西)政府制定和执行政策的能力，”IMF称。该机构预期巴西经济今年将萎缩3.8%，2017年则为零增长。
IMF警告称，巴西的复苏步伐不确定，可能迫使其再次下调本已疲弱的全球经济增长预估。
另一方面，该地区第二大经济体--墨西哥今明两年料分别增长2.4%和2.6%，得益于该国主要贸易伙伴美国经济的复苏。
该地区经济的另一个亮点--阿根廷，继今年可能萎缩1%之后，明年增长可能反弹至2.8%，由于该国的新总统马克理着手整治经济失衡。
不过，表现落后的委内瑞拉将继续看到GDP萎缩，因为政治问题依然存在。
IMF呼吁巴西当局保留恢复财政平衡的措施，并实施改革以放宽法定支出。
但巴西始于反腐调查的政局动荡，迫使总统罗塞夫暂时搁置亟待进行的养老金体系改革。(完)
(编译 徐文焰/李春喜 审校 白云/张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。