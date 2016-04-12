巴西政治危机恶化将拖累拉美地区经济增长--IMF

路透巴西利亚4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，巴西政局动荡引发长时间的经济衰退，将拖累未来两年拉美地区的经济增长。大宗商品价格下滑本已令该地区经济步履维艰。

IMF在世界经济展望报告中，将2016年拉美地区经济预估从下滑0.3%修正为下滑0.5%。这将是该地区连续第二年出现经济萎缩，而且在所有地区中表现最差，包括缓慢复苏的欧元区。

尽管IMF预期拉美的多数经济体将在2017年回暖，但经济增长仍将缓慢，因为巴西或将遭受一个多世纪以来最严重经济衰退的冲击。

IMF预计拉美地区经济将在2017年增长1.5%。

巴西愈演愈烈的政治危机可能导致该国左翼总统罗塞夫(Dilma Rousseff)在未来几周内下台。这场危机导致投资与消费支出锐减，令巴西进一步陷入混乱。就在几年前，巴西还是新兴经济体成功的典范。

“国内不确定性继续遏制(巴西)政府制定和执行政策的能力，”IMF称。该机构预期巴西经济今年将萎缩3.8%，2017年则为零增长。

IMF警告称，巴西的复苏步伐不确定，可能迫使其再次下调本已疲弱的全球经济增长预估。

另一方面，该地区第二大经济体--墨西哥今明两年料分别增长2.4%和2.6%，得益于该国主要贸易伙伴美国经济的复苏。

该地区经济的另一个亮点--阿根廷，继今年可能萎缩1%之后，明年增长可能反弹至2.8%，由于该国的新总统马克理着手整治经济失衡。

不过，表现落后的委内瑞拉将继续看到GDP萎缩，因为政治问题依然存在。

IMF呼吁巴西当局保留恢复财政平衡的措施，并实施改革以放宽法定支出。

但巴西始于反腐调查的政局动荡，迫使总统罗塞夫暂时搁置亟待进行的养老金体系改革。(完)