IMF称英国退欧的不确定性将压抑近期英国及欧洲成长展望

路透华盛顿6月30日 - 国际货币基金组织(IMF)一名发言人周四表示，英国将退出欧盟的不确定性，将压抑英国与欧洲其他地区近期经济成长，并影响全球产出。

IMF首席发言人Gerry Rice在例行新闻简报会中表示，上周公投后，包括汇市在内的市场走势“相当大，但并未过度失序。”

Rice表示，若英国公投退欧的不确定性可能对全球成长带来更多伤害，那么各国央行领袖应该做好采取行动增加流动性，或者减少过度波动的准备。

“那确实对全球经济构成了明显的不确定性，我们认为将压抑近期的增长。所有的决策者要做好准备，采取尽可能有助于缓和情势的果断行动。”

他表示，英国公投退欧产生的不确定性，将会纳入IMF新版的“全球经济展望”报告预估中。该报告将于7月19日公布。

IMF在4月时将2016年全球经济成长预估由3.4%降至3.2%，为一年内第四度调降，因全球需求疲弱及存在地缘政治风险。

IMF几乎笃定将第五度调降全球经济成长预估。IMF上周将美国经济成长预估略微下调，一名IMF官员周三也表示，英国脱欧公投可能导致德国经济成长预估被调降。

Rice向记者表示，IMF呼吁英国与欧盟共同努力，使双方关系能够“顺利且可预料地改变”。但他表示，对于英国是否应该迅速启动“第50条款”程序，在两年期限内正式展开脱欧磋商，IMF并未抱持任何立场；他并补充道，这要由英国政府来做决定。

“当然最理想的状态是，迅速达成审慎且各方均可接受的协议，”Rice指出。“但另一方面，我要强调的是急着达成不良的或负面的结果，对大家来说都不好。”(完)