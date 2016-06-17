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国际财经 | 2016年 6月 17日 星期五 18:15 BJT

IMF总裁称英国若脱离欧盟 将面临较大的经济风险

路透维也纳6月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，英国脱离欧盟将比留在欧盟面临更大的经济风险。

“脱离欧盟的话，经济风险显然偏于下档，”拉加德在维也纳参加关于欧洲面临的挑战讨论时表示。

“英国已经并将继续因其欧盟成员国的地位而受益，这是很清楚的事情，”拉加德称。

欧盟成员国地位使英国成为一个更富裕的经济体，也使该国更加多元化、更加令人兴奋，也更具创造力。(完)

(编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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