IMF总裁称英国若脱离欧盟 将面临较大的经济风险

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透维也纳6月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，英国脱离欧盟将比留在欧盟面临更大的经济风险。
“脱离欧盟的话，经济风险显然偏于下档，”拉加德在维也纳参加关于欧洲面临的挑战讨论时表示。
“英国已经并将继续因其欧盟成员国的地位而受益，这是很清楚的事情，”拉加德称。
欧盟成员国地位使英国成为一个更富裕的经济体，也使该国更加多元化、更加令人兴奋，也更具创造力。(完)
(编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。