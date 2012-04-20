金砖国家要求IMF给予更大话语权 作为增资先决条件

拉加德预期周末将达成扩大IMF资金规模协议 协议进程遭遇挫折,因金砖国家要求更多话语权 巴西称金砖国家希望IMF在扩大资金前先行改革 加拿大提议削弱欧洲在IMF理事会的投票权

路透华盛顿4月19日电---国际货币基金组织(IMF)争取扩大资金规模以处理欧债危机的努力,周四遭遇挫折,因巴西要求以提高新兴国家在IMF的话语权,作为额外出资的先决条件.

巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)与其他金砖国家俄罗斯、印度、中国及南非会谈後,提出上述条件.

"我们尚未准备好决定金额,因为相关国家尚未达成先决条件--它们是否将遵守改革进程,"他表示.

中国、俄罗斯和巴西的支持,对强化IMF贷款能力至关重要.

IMF总裁拉加德期望新增至少4,000亿美元资金,以保护成员国免受欧债危机恶化的影响.欧洲和日本迄今已承诺出资3,200亿美元,目前IMF依赖金砖国家来填补缺口.

拉加德周四稍早说,世界经济复苏"温和而脆弱",而欧元区是经济复苏"潜在风险的震源",而她正设法达成增资协议.

"我们预期本次会议的成果将是IMF贷款能力大幅增加,"她在IMF和世界银行春季会议开幕记者会上表示.

IMF的防火墙将与欧洲的1万亿(兆)美元紧急援助资金相辅相成.拉加德认为欧洲救援基金是解决欧元区问题的重要步骤,但她也敦促欧盟以这些资金直接向银行注资.

一位主要新兴国家消息人士透露,金砖国家倾向於提供资金,但面临两大障碍.金砖国家希望获得更多IMF投票权,以反映金砖国家在全球金融的影响力提高,同时,一些国家也需要获得本国议会批准注资协议.

加拿大希望IMF董事会在表决如何运用这些新资源的时候,能削弱欧洲主导权力.这将使新兴国家取得更大话语权.

"由於现在的重大挑战就是欧元区主权债问题,而且欧元区国家是在要求非欧元区国家为IMF贡献资源,所以我们认为应该有两次投票,"加拿大财长费海提说.

日本财务大臣安住淳说,金砖国家对全球成长的贡献不可或缺,希望他们能在某个阶段宣布对IMF的支持.日本已同意注资600亿美元给IMF.

拉加德在记者会中也承认,给予新兴国家更大话语权是首要之务,她并表示会在与IMF成员国进行一对一会议时提出这项议题.

"需要进行改变,好更能反映成员国较强的经济实力及经济角色,而我们尚未作到这点."

拉加德把矛头对向美国.因美国迟迟尚未批准IMF成员国2010年同意的投票权改革,她呼吁华府应展现美国身为IMF最大股东的领导力.

美国己拒绝向IMF提供更多的资金,但其周三却支持其他国家增资IMF.之前美国曾向欧洲施压,要求其先祭出更具魄力的举措.

拉加德周四亦对欧洲建设自身防火墙的努力表示欢迎."虽然未臻完美,但欧洲展现出了保卫欧元区的坚定决心."

拉加德称,欧盟(EU)应使用援助基金向欧元区银行直接注资,这样可以减轻政府资产负债表的风险.她还呼吁由欧盟监督各国银行.

"我们主张不要经由主权国家注资,"她说.

她说,尽管取得了进展,但欧元区问题仍对全球经济复苏构成威胁.

世界银行行长佐利克亦要求进行深度且持久的经济改革,来确保全球经济复苏.

"发展中及发达国家都需要关注于结构性改革,因为这是未来经济增长的驱动力,否则全球经济将持续踉跄而行,"他说.(完)