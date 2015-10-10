英国财政大臣称全球经济面临的风险上升 不应过度担心中国放缓

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透利马10月9日 （记者 Randall Palmer） - 英国财政大臣奥斯本周五称，全球经济面临的风险呈上升趋势，英国也将难以幸免；与此同时，不应过度担心中国经济放缓，中国仍在为全球经济增长做出稳定的贡献。
“从本次IMF会议可以明确地看出，全球经济面临的风险正在上升。有像美国和英国这样的亮点，但我们看到的最新消息显示，像印度等一些新兴经济体的情况普遍令人担忧，”奥斯本在国际货币基金组织（IMF）年会期间说道。
他表示，中国经济虽然在放缓，但即使以7%甚至略低的速度增长，未来五年的增量也将相当于日本的经济总量或者超过英国的经济总量。
“因此，中国经济仍是全球经济增长的一个巨大贡献者。”奥斯本还称，值得注意的是，IMF在本月的展望报告中没有调降其对中国经济的预测。
他指出，在上月的20国集团（G20）安卡拉会议上，中国央行行长及财长对中国经济面临的挑战以及中国当局应对的决心做出了明确的阐述。
奥斯本周五晚些时候还称，他将与伊朗财长进行首次会面，并且计划在明年访问伊朗。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。