英国财政大臣称全球经济面临的风险上升 不应过度担心中国放缓

(本文由路透中文网编译提供)

路透利马10月10日 （记者 Randall Palmer） - 英国财政大臣奥斯本周五称，全球经济面临的风险呈上升趋势，英国也将难以幸免；与此同时，不应过度担心中国经济放缓，中国仍在为全球经济增长做出稳定的贡献。

“从本次IMF会议可以明确地看出，全球经济面临的风险正在上升。有像美国和英国这样的亮点，但我们看到的最新消息显示，像印度等一些新兴经济体的情况普遍令人担忧，”奥斯本在国际货币基金组织（IMF）年会期间说道。

他表示，中国经济虽然在放缓，但即使以7%甚至略低的速度增长，未来五年的增量也将相当于日本的经济总量或者超过英国的经济总量。

“因此，中国经济仍是全球经济增长的一个巨大贡献者。”奥斯本还称，值得注意的是，IMF在本月的展望报告中没有调降其对中国经济的预测。

他指出，在上月的20国集团（G20）安卡拉会议上，中国央行行长及财长对中国经济面临的挑战以及中国当局应对的决心做出了明确的阐述。

奥斯本周五晚些时候还称，他将与伊朗财长进行首次会面，并且计划在明年访问伊朗。(完)