英国财长：太多西方国家回避挑战

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透东京10月13日电(记者 David Milliken)---英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)周六表示，面对沉重的经济形势，很多西方经济体未能正视他们的责任。
奥斯本在东京接受记者采访时表示，世界经济面临欧债危机、美国财政问题和新兴市场经济放缓“三重威胁”。
奥斯本在东京出席国际货币基金组织(IMF)的年度会议。
“相比去年的年度会议，今年会议上的那种直接危机感相对更少，人们更担心的是下一个潜伏着的危机，对中期风险表现得更加关切。”
“目前应汲取的教训是你必须正视自己的问题。可悲的是，太多的西方国家似乎都在回避这些挑战。”
在IMF会议上，美国和欧盟国家争论究竟是希腊、西班牙等国家的债务危机，还是美国即将实施的财政紧缩政策会造成更大的问题。
过去六个月以来，新兴经济体经济增长大幅放缓，IMF在本周早些时候也调降了全球成长预估。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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