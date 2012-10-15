英国财长：太多西方国家回避挑战

路透东京10月13日电(记者 David Milliken)---英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)周六表示，面对沉重的经济形势，很多西方经济体未能正视他们的责任。

奥斯本在东京接受记者采访时表示，世界经济面临欧债危机、美国财政问题和新兴市场经济放缓“三重威胁”。

奥斯本在东京出席国际货币基金组织(IMF)的年度会议。

“相比去年的年度会议，今年会议上的那种直接危机感相对更少，人们更担心的是下一个潜伏着的危机，对中期风险表现得更加关切。”

“目前应汲取的教训是你必须正视自己的问题。可悲的是，太多的西方国家似乎都在回避这些挑战。”

在IMF会议上，美国和欧盟国家争论究竟是希腊、西班牙等国家的债务危机，还是美国即将实施的财政紧缩政策会造成更大的问题。

过去六个月以来，新兴经济体经济增长大幅放缓，IMF在本周早些时候也调降了全球成长预估。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。