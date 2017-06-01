楼市和美国的保护主义是加拿大经济前景面临的主要风险--IMF

路透渥太华5月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周三发布报告称，加拿大央行应该维持利率在低位，联邦政府也应该做好准备若经济不景气出台更多财政刺激措施。IMF还重申对火热的楼市及家庭债务高企保持警惕。

IMF在对加拿大经济做出的年度评估中表示，虽然预计经济复苏将在近期积累动能，但前景仍面临明显风险，包括楼市出现急剧修正以及美国的保护主义。

IMF称，鉴于经济前景充满“相当大的不确定性”，加拿大央行的谨慎立场是适宜的，并表示，货币政策应该维持宽松并逐步收紧，因有迹象显示经济持续增长且通胀压力浮现。

“央行可以让通胀率暂时小幅超出目标，以便更好地管控通胀前景的下行风险，并强化通胀目标的对称性，”报告称。

加拿大央行自2015年以来一直维持利率在0.5%不变，旨在在油价下跌之后提振经济增长。

IMF警告楼市急剧修正可能会损及加拿大银行业，并在经济领域触发负面反馈循环，而且导致对政府的或有请求权。该国银行业评级已遭调降。

“倘若楼市修正伴随着严重衰退，那么可能出现金融稳定风险，”该报告警告称。

多伦多和温哥华房价自2009年以来已经上涨逾一倍，但在政府多次收紧抵押贷款并在这两个城市对海外购房者征税后，楼市出现放缓迹象。

但IMF指出，应考虑进一步收紧宏观的、基于税收的举措，以遏制投机性投资活动。

该组织称，对海外购房者征税是有歧视性的，敦促加拿大当局用旨在打击投机性活动、而不会针对非居民的规定或税收举措取而代之。

随着油价企稳，以及美国经济增长，加拿大经济增幅今年料将扩大至2.5%，但明年则可能放缓至1.9%，因刺激效应消退而且美国增长趋缓。

IMF还表示，如果下行风险成真，财政刺激应成为第一道防线，因为进一步放松货币政策有可能会使家庭债务和楼市失衡状况恶化。(完)