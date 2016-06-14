加拿大需要财政支持来应对低油价冲击--IMF

路透华盛顿6月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，加拿大应对油价下跌和增长趋弱问题做得很好，但还需要采用财政和货币政策组合措施来支持短期内的经济产出。

IMF公布对加拿大的年度政策评估之后在声明中警告，低油价对宏观经济和金融的冲击还没有在加拿大全面显现出来。2015年该国实质GDP增长率已减半至1.2%。

IMF称，其理事会对加拿大“促进增长”的预算方案表示欢迎，但指出如果状况恶化，应考虑实施额外的财政扶持措施。

“得益于加元贬值以及宽松的货币和财政政策，2016年经济增长应会反弹；但围绕油价的不确定性、维持全球复苏方面的挑战、以及国内经济脆弱度提高等因素暗示，这一展望面临的风险偏向下档，”IMF称。

IMF表示，加拿大促进增长的措施可以侧重在改善基础设施方面，但指出应当抑制楼市的脆弱性。加拿大温哥华和多伦多的房价上涨很快，但阿尔伯塔的房价却在下跌。

在较长时期内，加拿大应当降低债务与GDP的比率，推动结构性经济改革，使未来经济增长的动力更加多元化。

“理事会指出，加拿大的金融业仍然稳固。他们认同实施的宏观审慎措施在抑制抵押信贷增长方面基本有效，并建议若楼市失衡有加剧风险，可以进一步收紧措施，”IMF说 (完)