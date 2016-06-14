加拿大需要财政支持来应对低油价冲击--IMF

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿6月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，加拿大应对油价下跌和增长趋弱问题做得很好，但还需要采用财政和货币政策组合措施来支持短期内的经济产出。
IMF公布对加拿大的年度政策评估之后在声明中警告，低油价对宏观经济和金融的冲击还没有在加拿大全面显现出来。2015年该国实质GDP增长率已减半至1.2%。
IMF称，其理事会对加拿大“促进增长”的预算方案表示欢迎，但指出如果状况恶化，应考虑实施额外的财政扶持措施。
“得益于加元贬值以及宽松的货币和财政政策，2016年经济增长应会反弹；但围绕油价的不确定性、维持全球复苏方面的挑战、以及国内经济脆弱度提高等因素暗示，这一展望面临的风险偏向下档，”IMF称。
IMF表示，加拿大促进增长的措施可以侧重在改善基础设施方面，但指出应当抑制楼市的脆弱性。加拿大温哥华和多伦多的房价上涨很快，但阿尔伯塔的房价却在下跌。
在较长时期内，加拿大应当降低债务与GDP的比率，推动结构性经济改革，使未来经济增长的动力更加多元化。
“理事会指出，加拿大的金融业仍然稳固。他们认同实施的宏观审慎措施在抑制抵押信贷增长方面基本有效，并建议若楼市失衡有加剧风险，可以进一步收紧措施，”IMF说 (完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。