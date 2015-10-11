加拿大央行：货币政策是应对家庭债务高企问题的最后一道防线--总裁

路透利马10月10日 - 加拿大央行总裁波洛兹周六承认，家庭债务高企是加拿大金融系统的一个关键的软肋，但表示货币政策在解决这一问题上应是最后一道防线。

“我不想否认家庭债务高企带来的风险。我们一直予以密切关注。关键是债务收入比之外，还有更多问题，”他在国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议间歇称。

他认为今年以来两次降息有理有据，因油价大跌令国民收入大幅下降，有可能使通胀低于目标的时间持续过长。

“我们知道放松政策对金融稳定有影响。但我们也知道，相比达到通胀目标，以及让政策回到风险平衡区域的主要任务，这些忧虑只能居于次要地位，”他准备的演讲稿显示。