加拿大央行：货币政策是应对家庭债务高企问题的最后一道防线--总裁

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透利马10月10日 - 加拿大央行总裁波洛兹周六承认，家庭债务高企是加拿大金融系统的一个关键的软肋，但表示货币政策在解决这一问题上应是最后一道防线。
“我不想否认家庭债务高企带来的风险。我们一直予以密切关注。关键是债务收入比之外，还有更多问题，”他在国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议间歇称。
他认为今年以来两次降息有理有据，因油价大跌令国民收入大幅下降，有可能使通胀低于目标的时间持续过长。
“我们知道放松政策对金融稳定有影响。但我们也知道，相比达到通胀目标，以及让政策回到风险平衡区域的主要任务，这些忧虑只能居于次要地位，”他准备的演讲稿显示。
“即便在极端情况下，即金融稳定风险妨碍货币政策在合理时间达到通胀目标，央行也会希望在确认所有宏观审慎工具都用尽后，才会尝试用货币政策解决这些风险，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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