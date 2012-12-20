加拿大经济: IMF称明年下半年加拿大经济有望提速,明年底可恢复加息

路透多伦多12月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称,加拿大经济在历经数年低增长后,明年下半年有望加速,使该国央行可在明年年底前恢复加息措施.

IMF的报告预计,加拿大今年实质经济增长可能放缓至2%,明年增速仅1.8%.该报告中警告了加拿大经济面临的几大威胁,包括美国财政悬崖、欧元区债务危机恶化以及加拿大家庭债务水平高企.

但IMF称,加拿大经济明年年中将开始加快增长,并为2014年实现2.25%的增速铺平道路.IMF在10月的世界经济展望中曾预计,加拿大今明两年实质国内生产总值(GDP)成长率分别为1.9%和2%.

IMF的加拿大事务主管Roberto Cardarelli在新闻简布会上表示."加拿大家庭已经背负大量债务,没法通过借款来消费,没法真正靠借款来度过危机,这就是加拿大目前的境况.若经济突遭冲击,政策挑战就是支持经济增长,以确保未来几季增长不会停止,确保家庭循序渐进地告别高负债…"

**认为加元高估**

IMF估计,出口与企业投资上升将扶助经济成长在2013年下半年加快,届时加拿大最大贸易伙伴美国的形势更为确定,会帮助到加拿大经济.

加元币值的相对强劲已令加拿大出口陷入困境.IMF认为,从加拿大目前较高的经常帐赤字来看,加元被高估了5%-15%.

海外投资资金的大量流入支撑了加元汇价,外资流入一定程度上是受到加拿大较强劲经济基本面的吸引.此外,IMF一项让央行等主要参与者公布加元持有细节的计划,也进一步提升了加拿大的避险魅力.

IMF赞成加拿大央行当前的宽松立场,称下一阶段的逐步货币紧缩应从明年底开始.加拿大指标利率现为1%,低于通胀率.

IMF的建议与近期路透调查中分析师的平均看法接近.调查显示加拿大央行将在明年第四季重新加息.

Cardarelli预计,加拿大的产出缺口到2015年底将被填补.

但IMF对加拿大较高的家庭债务水平提出警告,称"若家庭的收支失衡情况继续在经济缓慢增长的背景下加剧,则央行在考虑提早开始收紧货币政策之前,应当考虑采取进一步的宏观审慎措施."

**房价仍高,不会崩盘**

IMF乐见加拿大政府今年收紧抵押贷款规定,称若经济严重趋疲,仍有进一步放宽货币政策的空间.

IMF预估,若美国财政悬崖问题仍得不到解决,加拿大经济受影响的程度将是美国自身经济所受影响的75%左右.

就国内方面,IMF指出加拿大房地产市场降温,而且家庭债务偏高将加剧经济阻力.高债务可能迫使家庭减少支出增加储蓄.

不过IMF表示,加拿大应能避免美国所经历的房市崩盘.若考虑到通胀,加拿大房屋市场目前整体的实质高估幅度约为10%,未来五年里房价应该会逐渐平缓.

IMF呼吁加拿大采取更多措施来强化金融体系,并表示支持加拿大建立单一证券监管机构的努力.