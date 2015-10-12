加拿大经济：央行总裁乐观看待国内及全球经济前景

“有足够多的事情处于正轨，全球图景仍令人鼓舞，”他说。

波洛兹对全球经济、尤其是美国经济前景的看法非常重要，因为他认为加拿大需要将经济增长动力从消费和政府支出转为出口和企业投资。

他特别强调了来自美国企业投资的需求，他表示一年前存在这种需求，该需求在冬季消退， 但似乎又在春季回到正轨。

加拿大参加IMF会议的代表提到很多关于中国需求放缓以及巴西等新兴市场的问题，但波洛兹淡化了这些难题。

“从历史上看，中国正在经历一个相当典型的经济增长减速，反映出其增长题材的成熟，”他说。

对于关于新兴市场国家的问题的讨论，他指出大量新兴市场国家的情况都比10年前要强，因为储备增加、汇率机制更加灵活以及实施改革。(完)