加拿大经济：央行总裁乐观看待国内及全球经济前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“有足够多的事情处于正轨，全球图景仍令人鼓舞，”他说。
波洛兹对全球经济、尤其是美国经济前景的看法非常重要，因为他认为加拿大需要将经济增长动力从消费和政府支出转为出口和企业投资。
他特别强调了来自美国企业投资的需求，他表示一年前存在这种需求，该需求在冬季消退， 但似乎又在春季回到正轨。
加拿大参加IMF会议的代表提到很多关于中国需求放缓以及巴西等新兴市场的问题，但波洛兹淡化了这些难题。
“从历史上看，中国正在经历一个相当典型的经济增长减速，反映出其增长题材的成熟，”他说。
对于关于新兴市场国家的问题的讨论，他指出大量新兴市场国家的情况都比10年前要强，因为储备增加、汇率机制更加灵活以及实施改革。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 许娜/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”