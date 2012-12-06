《热点透视》IMF关於资本管制的态度屈从于现实

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 石冠兰

路透伦敦12月4日电---国际货币基金组织(IMF)已经接受了现实.IMF周一正式宣布资本管制不一定就是坏事.几年以来,IMF曾经的致力於促进投资跨境自由流动的立场一直在软化.然而,IMF的新立场正式表明,纯粹的新自由主义经济学说已不再是毋庸置疑的.

按照新自由主义经济理论,资本自由流动的主要益处在於提升全世界范围内投资的效率.资金应该流向可获得最高回报的地方,理论上认为这也是资金最有用处的地方.经济学家信誓旦旦地预测,资本将流出投资机会有限的发达国家,流向潜力无限的欠发达地区.

不过现实并没有验证这一理论.举例而言,相对欠发达的中国一直在当富国的金主.而且,考察被认为有帮助作用的长期投资资金流时,还必须权衡考虑诱发波动性的短期资金流动.

资本自由流动理论中最有力的实用观点,也更具现实意义:即资本自由流动有助於全球经济更加一体化.此外认为在实践中资本自由流动好於其它选择,这也是合理的,尽管不太可能证明.因为限制资本流动会滋生腐败并扭曲国内金融系统.

公平地说,IMF从未绝对地主张市场有无尽好处而政府干预一无是处.但长期以来在IMF内部,资本自由流动的负面影响受到的关注要少於其推定的好处.

为了求得平衡,IMF在政策选项中列出了"资本流动管理举措",从而承认了一个相反的理论观点.根据三元悖论,寻求套利的投资者会使当局无法同时追求固定汇率、货币政策独立性以及资本自由流动这三个目标.该理论认为,政府最多只能追求其中两项目标.如果这成立的话,让他们决定哪个目标最值得追求看似是公平的.比如可以为了追求汇率稳定而舍弃资本流动,这麽做或是有道理的.

经济史也表明,资本管制可以是有用的.在中国以及其他发展中国家,资本管制帮助实现了稳定的汇率,这反过来有助於促进工业的发展.在被外界视作高风险的贫穷国家,资本管制一些时候限制了资本外逃,并帮助培育了本国脆弱的金融体系.

在当今资本管制可能尤其有益.在几乎所有富裕国家中,刺激性的货币政策已创造了大量货币并降低了债券收益率,但却没有促成能使国内投资更具吸引力的经济增长.加上紧张不安的投资者倾向於快速移动资金,许多国家都可能受到资本泛滥和资本短缺快速转换的困扰.限制资本流动可能在应对这些冲击方面较为理想.

甚至市场原教旨主义者也应该在一定程度上理解IMF的这一新立场.跨境资本流动仅是全球资本市场的一个组成部分而已.当一些市场深受货币、财政或金融等一整套政府政策的影响时,那其他政府应获准来尝试其他不同政策.否则,资本自由流动就会变成破坏经济运行.

IMF路线的调整很好的提醒我们,现实世界距离新自由主义经济学的理想状态还有很远的距离.与新自由主义经济学理论的假设前提相反,政府实际上都是强大而积极的,特别是透过央行,而投资者通常又是非理性的.

IMF将其新观点冠以"制度性观点",这是对制度经济学-新自由主义理论的主要对头-的嘉奖.正如其名,制度经济学流派关注的是组织的能量,比如政府是否诚实和胜任,是否有一个良好的投资融资体系,而非不切实际地关注抽象的市场结构.而恰恰是这些因素决定着到底是资本自由流动有利,还是进行资本管制有利.采取更为务实的策略,IMF将会做的更好,这也是全世界之幸.(完)

--译文审校 王洋

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