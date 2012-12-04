IMF表明对资本流动性管制的观点 新兴国家态度谨慎

* IMF就资本流动公布制度性观点

* 资本流动对各国有利,但也有可能起到破坏稳定的作用

* 新兴经济体认为IMF的观点太过死板

路透华盛顿12月3日电---国际货币基金组织(IMF)周一公布各国应如何控制国际资本流动的原则,并认为有些限制资本流入的措施可以产生作用,但应该具备针对性、透明且暂时实施.

新兴市场责备发达国家的宽松货币政策引发热钱流动,破坏稳定性.IMF因此正试图就各国何时启动资本控制合理这个问题达成共识.

IMF强调其新的"制度性观点"不具有强制性,一个国家是否遵从这一观点不会影响IMF的融资决议.

IMF在2010年放弃了资本流动性监管有害这个长期以来一直坚持的立场,并在此後试图就资本流动管理方法出台规定,但各成员国对规定内容存在分歧.

IMF建议的原则包括有:资本流动性措施不能替代宏观经济调整;在宏观经济基本面高度不确定时的特定情况下,遏制资本流动措施是有用的;当资本流动震荡带来系统性风险时,流动性措施有利於维护金融稳定性;各国应确保所采取的政策不会对他国造成伤害.

投资流动能帮助国家发展和成长,但也能推高通胀和汇价.此外,投资者突然撤出资金会对经济稳定产生影响.

自2009年以来,从巴西到印尼、韩国、秘鲁和泰国都采取了措施控制资本流入,而阿根廷、冰岛和乌克兰等部分国家则采取措施限制大额或突然的资本外流.

"理事们认为,在某些情况下,资本流动是有利和适宜的,"IMF说."这些情况包括宏观经济政策调整的空间有限,或政策产生效力所需时间过长."

"理事们也强调说(资本流动管理措施)不应当替代必要的宏观经济调整."

**敏感问题**

资本流动管理目前仍是一个敏感问题.几个新兴市场经济体认为,IMF的原则过於死板.

巴西等新兴经济体对美国联邦储备理事会(美联储,FED)的极宽松货币政策提出批评,警告称原本旨在提振美国经济复苏的宽松信贷正在涌入他们的国家,这不仅增加了通胀和资产泡沫的风险,还抬高汇价抑制了出口.

巴西认为,各国政府必须有灵活性和自由裁量权,以采取必要措施抵消发达经济体在危机爆发後采取的激进货币政策的影响.

"IMF迫切希望采用一种规定性的方法,并就如何放开及管理资本流动向各国给出建议.然而在这方面,该组织没有多少经验可循."IMF负责巴西及另外10个拉美和亚洲国家事务的Paulo Nogueira Batista说道.

"目前危机尚未对IMF研究资本流动的方式产生全面影响."Nogueira Batista称,"资本大规模反复无常的进出一国造成的破坏程度,一直没有得到充分认识."

Nogueira Batista称,IMF工作人员多不认同主要发达国家对资本流动激增负有责任的说法.

"IMF几乎没有发现发达国家货币、财政及其它政策对资本流动有影响,"他辩解称,"这样说它们是有失公平的."

一名印度财政部官员称,各国都十分清楚怎样控制自己的资本流动,这些政策不应基於IMF的建议.

"之所以有资本管控方面的言论,是由於欧美实施货币宽松政策,"该官员称,"他们决定实施这些货币政策的时候,完全没在意可能给其它国家带来的影响.现在,IMF又希望我们来收拾残局."

IMF策略、政策及评估部门助理主管Vivek Arora称,近几年资本流动大大增多,需要有引导各国资本管控决定的明确指示.

"我们倾向於做出灵活性的评估,而不是一成不变的,"他在电话会议上称,"这个指引不会做出很教条的规定,或者是给出一成不变的观点.相反,它只是代表我们当下的看法."

IMF理事会声明中称,多数理事都认同,资本流动管控措施只能用於危机时期,或者危机临近的时候,而且要与稳健的宏观经济政策和金融监管相结合.

声明称,资本流出国与流入国都需确保自身政策不会造成破坏.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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