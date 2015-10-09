英国央行：总裁卡尼称英国升息时机不取决于美联储

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透利马10月8日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，英国央行未必会等美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后再上调利率。
“美联储具体的升息时机对英国央行升息举措没有决定性影响，”卡尼在国际货币基金组织(IMF)年会上表示。
“我们将负起责任。我们将决定开始货币政策正常化的时机。”
卡尼指出，在英国采用通胀目标后的五个利率周期中，英国央行有两次比美联储先采取行动。
英国央行和美联储面临的相同情况是，在全球疲弱的背景下，本国经济表现强劲，这在“前景一致，但不是升息时机，而是有限和逐步升息的前景，”他说。
在被问及英国央行明年之前不会升息的市场预期是否正确时，他说：“任何说出明确升息时机的人，都是不对的，因为关于升息时机有策略上的考量。”“我个人曾说过的是...我认为很可能在年底左右升息，”他表示。
他补充说，若要升息，需要出现更多进展--经济增长高于趋势...核心通胀上升等。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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