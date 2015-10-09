英国央行：总裁卡尼称英国升息时机不取决于美联储

英国央行和美联储面临的相同情况是，在全球疲弱的背景下，本国经济表现强劲，这在“前景一致，但不是升息时机，而是有限和逐步升息的前景，”他说。

在被问及英国央行明年之前不会升息的市场预期是否正确时，他说：“任何说出明确升息时机的人，都是不对的，因为关于升息时机有策略上的考量。”“我个人曾说过的是...我认为很可能在年底左右升息，”他表示。