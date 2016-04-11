IMF对部分央行采取负利率政策表示支持

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周日表示，全球部分央行实施负利率政策，将有助于实施额外的货币刺激并放松借贷条件。
全球已有六家央行实施负利率，其中以日本与欧洲央行最受瞩目，而以产出计算，目前全球经济约有四分之一正在经历官方利率低于零的情况。
这些央行将存款利率调降至负值区域，从匈牙利的负五个基点，到瑞典的负125个基点不等--实质上等于对存款课税。
“尽管名义负利率的经验有限，但我们可以暂时归结为，这有助于实施额外的货币刺激措施，缓和金融情势，这支持了需求和物价稳定，”IMF金融顾问兼货币与资本市场部主任比尼亚尔斯(Jose Vinals)在研究报告中写道。
IMF下周将于华盛顿召开会议。
瑞典、丹麦与瑞士率先采行负利率，旨在阻止本币兑欧元升值，之后匈牙利也加入负利率行列。
批评者认为，负利率政策，尤其是日本央行的负利率政策并未能刺激经济成长和提振通胀，是绝望的迹象。他们说，现在需要的是政府增加支出，而不是更加宽松的货币政策。
批评者还认为，负利率可能加剧金融市场资产泡沫并挤压银行利润率，从而可能损害经济。
IMF表示，迄今为止的证据显示，负利率鼓励投资者出脱低风险的政府公债，并降低了企业的借款成本。
负利率对于银行的影响好坏不一，但IMF表示，自从央行实施负利率以后，多数银行的放款利率下降了，尽管净利差受到压缩。
但IMF警告称，负利率的效力存在极限。如果利率过长时间保持在负值水平，现金结算可能增加，削弱该政策的效果。
IMF估计，促使人们转向现金结算的负利率水平在0.75-2%。
IMF警告，较长期来看，负利率可能损害寿险公司、退休金和储蓄的生存能力，并可能鼓励过度冒险和刺激金融市场泡沫。(完)
(编译 陈宗琦/张涛；审校 张荻/杜明霞)
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