IMF调降全球经济成长预估

国际货币基金组织(IMF)周二调降全球成长预估，因新兴经济体成长放缓且欧洲陷于衰退。IMF并警告称，如果美国缩减大规模货币刺激政策而引发资本逆向流动，并抑制了发展中国家的成长，那么全球经济成长可能会进一步放缓。图为2012年12月26日资料图片，显示纽约街头的消费者。路透