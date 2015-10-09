综述：经济低增长环境下 央行不容有失

路透利马10月8日 - 各国财政高官在国际货币基金组织(IMF)会议上纷纷表示，在经济低增长的环境下，央行不容有失；当前新兴经济体过度负债且倚重大宗商品、以及中国增长放缓构成主要风险因素。

IMF总裁拉加德周四称，尽管各工业国家央行自全球金融危机以来已经为量化宽松政策砸下7万亿美元重金，但增长表现平平却成了整个世界的新常态。

在IMF会议召开之际，日本央行似有进一步放松货币政策之意，该行正力图摆脱经济低迷态势。

外界预计欧洲央行也有可能延长量化宽松政策，而原本加息箭在弦上的美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行也保持了克制。

“这样的经济状态不容半点差错，”英国央行总裁卡尼在会议上表示。

对美联储和英国央行来说，实现通胀目标还遥不可及，不过二者均坚称已做好升息准备，可能就在年底前实施。

但从市场反应来看，两国央行料均会等到明年才加息。

IMF曾呼吁美联储、日本和欧洲要耐心等待经济出现进一步回升迹象后，方能紧缩政策。IMF总裁拉加德周四重申，希望美联储主席叶伦能推迟加息。

**新兴市场动荡不已**

曾一度是全球经济增长火车头的新兴市场，现在很多却陷入动荡。拉美最大经济体--巴西正面临领导层危机，且经济陷入衰退。俄罗斯也卷入乌克兰以及叙利亚冲突，同时遭遇油价低迷的重创。

中国经济增长正在放缓，尽管拉加德乐观认为形势依然可控。

虽然全球主要央行的印钞计划止住了金融业的损失，但却没能实现他们提振全球信贷的目标。

由于经常帐赤字扩大，对本地企业放贷过度，IMF估计新兴市场的企业过度杠杆的程度相当于他们经济产出的15%，提高了信贷突然崩溃和发生银行业危机的风险。

IMF本周连续第五年调降对新兴经济体增长的预估，称因“大宗商品超级周期”分崩离析，这轮周期中，稳健的原材料需求拉高了商品价格。

油价从2008年每桶145美元的纪录水准跌至约50美元，严重影响到新兴经济体中的主要产油国的预算，比如俄罗斯和安哥拉。

巴西财长莱维(Joaquim Levy)周四呼吁握有大量现金的养老基金和机构投资基建项目，不过似乎几乎没人愿意这么做，因为在现在这个存在金融危机蔓延风险的世界，需求很低，回报也很不确定。

“全世界有很多存款，”他在IMF会议上说。

拉加德重申IMF对结构性经济改革、以及那些尚有余力的国家增加支出的要求。不过，这在欧元区政界可能行不通，美国国会的看法也有很大分歧。

前美国财长萨默斯长久以来一直警告“经济长期停滞”、或经济增长持续受损的风险，他批评决策者仰赖以往的旧工具来刺激需求。

“专注于稳健的政府财政状况、增加供应潜力和防止通胀的传统方法引发灾难，”他在IMF会议召开之际发表的社论中写道。

“此外，全球应对经济萎缩的主要工具--货币政策--基本快用光。因此，出台刺激全球需求的政策将在所难免。”(完)