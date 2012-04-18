拉加德敦促全球加强银行业监管合作

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二敦促全球在加强银行业监管方面增强合作,以降低金融业发生危机的风险.
拉加德称,全球经济复苏仍很脆弱,欧洲金融系统也仍然面临沉重压力.她警告决策者,不要在政策议程上遗漏了金融监管.
"我们需要金融监管来提高金融行业的安全性,让其重新服务于实体经济,"拉加德在一次有关未来金融监管的圆桌会议上表示.
"改革的动力必须维持,"拉加德又称,"这就意味着在监管方面改善并增加协作,甚至更加深入的融合."
重点应放在打破"银行与国家之间互相伤害的恶性循环",拉加德称,这意味着要提高银行资本金水平和整顿资产负债表.
拉加德引用IMF的分析称,欧盟未来需要更紧密金融整合的支持.IMF这份分析建议成立一个得到统一支持的银行决策机构,以及一家存款保险基金.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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