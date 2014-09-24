IMF预计中国2015年经济增长率将“远超”7%（更新版）

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路透马尼拉9月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，中国2015年经济增长速度可能快于此前预期，淡化中国房地产市场降温的风险。

IMF亚太局局长李昌镛在马尼拉表示，中国明年经济增长率可能“远高于”7%。

他的讲话显示，IMF将在下月公布中国经济增长预估时，将预估值从7月的7.1%向上调整。

IMF对中国2014年经济增速的预估为7.4%，略低于政府约7.5%的官方目标。

“预计他们有很多工具可用，来将明年增速维持在远高于7%的水平，”李昌镛说。

很多分析师认为，房地产市场迅速降温是中国经济面临的最大风险。房价、房屋销量和新屋建造数据都在下滑，对家电、玻璃、钢铁和水泥等相关产业造成越来越大的拖累。

但李昌镛称，IMF并不认为中国房地产市场降温会演变成很严重的问题，称IMF预计市场将“逐步调整”，而非硬着陆。

“迹象显示房地产市场将逐步调整，但我们需要关注这种基本预估是否成立，”他说。

他并补充说，中国经济放缓不应被视为“纯风险”，因这样一来亚洲其他国家将更有机会与中国竞争，也更有机会吸引外国直接投资。

亚洲经济增长可能维持强劲，他表示，从而让这些国家在资本外流和市场波动等方面，更有能力抵御美国利率上调的影响。

“我们必须要作好准备，但对亚洲经济体的冲击会比对其他地区可能的冲击要小得多。我们不能骄傲自满，但我认为亚洲国家作好了充分准备，”李昌镛说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。