IMF再度上调今年中国经济成长预估至6.7% 称政策带来支持

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。
这一最新预估高于4月时做出今年成长6.6%的预测；4月的预估值已较之前上调。
第一季中国经济成长率为6.9%，超过预期，并远高于政府为今年全年设定的约6.5%的成长目标。
IMF称，目前预计中国2018-2020年平均增长6.4%。今年4月份，IMF称预计中国经济2018年增长6.2%。
尽管上调了增长预期，但IMF建议中国加速改革，使经济向更可持续发展转型，并减轻货币政策的宽松程度。
“近期重点关注解决金融领域风险的努力应当继续，即便这会带来一定的金融紧张及增长放缓现象，”IMF在报告中称。
IMF称，中国还应当重启向灵活汇率机制的迈进，并称其认为人民币汇率“和基本面基本相符”。(完)
(编译 于春红/刘秀红；审校 高琦/王洋)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。