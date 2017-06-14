IMF再度上调今年中国经济成长预估至6.7% 称政策带来支持

路透北京6月14日 - 国际货币基金组织(IMF)将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。

这一最新预估高于4月时做出今年成长6.6%的预测；4月的预估值已较之前上调。

第一季中国经济成长率为6.9%，超过预期，并远高于政府为今年全年设定的约6.5%的成长目标。

IMF称，目前预计中国2018-2020年平均增长6.4%。今年4月份，IMF称预计中国经济2018年增长6.2%。

尽管上调了增长预期，但IMF建议中国加速改革，使经济向更可持续发展转型，并减轻货币政策的宽松程度。

“近期重点关注解决金融领域风险的努力应当继续，即便这会带来一定的金融紧张及增长放缓现象，”IMF在报告中称。

IMF称，中国还应当重启向灵活汇率机制的迈进，并称其认为人民币汇率“和基本面基本相符”。(完)