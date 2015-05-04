版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 08:51 BJT

人民币汇率：接近被IMF宣布估值合理，为逾10年来首见--华尔街日报

路透5月3日 - 据华尔街日报周日报导，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年来首次。

华尔街日报报导称，IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐